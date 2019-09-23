朴子崁後、崁前里居民堅決反對業者興建養雞場。（民眾提供／張毓翎嘉義傳真）

朴子市公所人員及業者皆到場了解民眾心聲。（民眾提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉縣朴子崁後里、崁前里逾50位鄉親，23日上午集結在兩里交界處、嘉16鄉道附近，向正在設置養雞場的畜牧業者，表達反對立場。「不要再蓋養雞場了！」里民砲轟，社區放眼望去全是養雞場，已經受夠這些噁心的「雞屎味」；業者到場後表示，會再與地方溝通，日後開協調會前，絕不會再動工。

朴子市民代表王文賀、崁後里長葉金明、崁前里長陳坤山昨日齊聚抗議。「居民完全被埋在鼓裡」王文賀痛批，地方沒被告知，最近看到挖土機開進來填土，才得知要設雞場，近年受雞場影響，不僅地價下跌、農作物收成也變差，這些損失誰要負責？

據統計，目前崁後、崁前里共居住1776人、含647戶住宅，但兩里內卻設置將近30間養雞場，每到夏天受到西南季風吹拂，雞屎味甚至會飄散至新寮、竹圍及永和里等鄰近地區。陳坤山說，若業者執意要蓋，將再號召鄉親，繼續抗爭到底。

嘉縣府農業處畜保科表示，業者在崁後里崁後段南崁小段申請設置一場養雞場，面積約4248平方公尺，預定飼養肉雞3萬5000隻，業者去年通過公所初審後，今年5月縣府再核發「畜牧設施容許使用」同意函，公所7月也已核發建照及使用執照，業者申請一切依法行政。

嘉義縣新設置畜牧場管理自治條例，規定畜牧場必須離住宅（不含農舍）500公尺以上才准興設；故有地方人士建議，應修改增加距離，保障偏鄉地區的居民，對此，畜保科表示，由於其他縣市也有民眾提出相同訴求，縣府正與相關產業團體商討此案，看是否未來做修改等。

(中時 )