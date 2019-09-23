林務局與苗栗家扶中心攜手扎根石虎與生態保育觀念。（林務局提供／何冠嫻苗栗傳真）

林務局與苗栗家扶中心攜手扎根保育教育，帶領30位新住民、單親家庭、社工等人，到楓樹窩體認友善農法對環境與石虎保護的重要，並挽起褲管除草維護農田，以理解苗栗農友對保育類動物創下和諧共存的努力。

林務局指出，苗栗境內淺山地區為石虎棲地，族群穩定需全民共同守護，目前中央、地方政府透過設置動物通道、圍網及反光板等設施改善石虎路殺問題，並於7月展開苗栗縣友善石虎生態服務給付試辦計畫，除通霄鎮試辦友善農地、社區巡守生態給付外，也以獎金鼓勵苗栗全縣放養家禽場域通報動物危害，通報即可獲得獎金3000元，若拍到石虎更可再獲1萬元獎金。

日前林務局帶領苗栗家扶中心乘坐里山動物列車，更到通霄鎮的楓樹窩社區，捲起褲管、彎下腰體驗田間除草、撿拾福壽螺，體會友善農法維繫生態環境的辛勞與重要性，親子在農友指導下完成簡易農事，深化保育觀念，並品嘗友善農產料理而成的特色菜餚。活動獲參與的家長高度讚賞，並說明，透過戶外實際參與接觸生態保育議題，感到震撼與感動，是趟極具意義的旅程。

(中時 )