928教師節將屆，台中市北屯區葳格國際學校小學部發揮巧思，設計「敬師賓果連線」活動，參加闖關學童們，在課餘穿梭於教師、校長及各辦公室，當面向師長說出感謝與祝福的話；另有奉茶、師生足球賽，透過9月敬師周系列活動，傳達學生對老師的謝意與敬意。
為喚起學童尊師重道的基本倫理觀念，邁入第2年教師周活動，葳格小學以不同年級、不一樣方式，對教師表達感恩與謝意，1年級新生「奉茶」向老師說聲：「我愛你！」，4、5年級與師長來1場足球賽，擔任教師隊守門員的葳格北屯區小學部校長陳世銘，與學童們飆球技、開心甩汗。
葳格北屯區小學部校長陳世銘指出，「愛的賓果大連線」、「奉茶」，培養學生對老師感恩的心，促進老師與學生間互動關係。葳格中學結合美術、國文領域課程動手DIY，製作創意卡片獻給師長；慶祝教師節，各班學童有的發揮創意送老師小禮物、講笑話給老師聽，曬出心意，就是要表達：「老師，您辛苦了！」。
(中時 )
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