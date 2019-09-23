近年電子菸興起，相關法令卻遲未到位，北市議員陳建銘質疑，即便學生挾帶進入校園，校方也無法可管，要求相關局處加強學校周邊管制、主動稽查電子菸專賣店，避免危害擴大。對此衛生局表示，將於9月24日召開研商電子煙管理跨局處會議。

北市議會今舉行教育部門質詢，議員陳建銘手拿新型態電子菸，質疑現今電子菸造型千變，一般人難以辨認，且國內對於電子菸的相關規範，至今仍躺在立院，造成校園安全門戶洞開，恐危害學生身心健康，要求相關局處提出因應辦法。

衛生局指出，若電子菸菸油內含尼古丁，將以《藥事法》管理，但若外型像菸品則以《菸害防制法》規範，但對於在公共場所抽電子菸的民眾，現行法令確實無法加以規範，相關法令目前在立法院一讀中。

針對目前電子菸無法可管，北市衛生局表示，將要求學校優先以行政命令訂定相關要點，北市府部分則朝向研議自治條例；教育局則說，將以行政指導學校以校規處理。

陳建銘指出，電子菸目前多以精油名義進口，缺乏嚴格檢驗機制，菸油也傳出含有大麻成分，衛生局應主動稽查電子菸專賣店，並加強學校周邊管制，避免危害民眾健康。

(中時 )