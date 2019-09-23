江國賓、丁國琳、林佑星、謝承均近日參加公視《一呼百應》，4位常在戲劇作品中詮釋反派角色的演員，分成兩隊挑戰本周主題「反派大對決！誰能比我壞？！」答題搶獎金。江國賓、丁國琳承認自己喜歡演反派，發洩負能量讓自己更快樂，謝承均演渣男遭砲轟，耍壞反而惹人愛，林佑星則分析是婆媽在意道德觀。

江國賓受封「本土劇一哥」，與丁國琳組成「霹靂火雙煞隊」挑戰答題，被問到反派角色深植人心是否造成困擾，他坦然表示，「完全不會，對我而言飾演反派是正面，不是負面。每個人骨子裡都有負面能量，趁演戲的機會把它釋放出去。」他還分析觀眾口味有落差，「以前會罵，現在比較不會，有時候還會覺得這樣壞壞的還不錯。」

丁國琳坦言，自己喜歡演反派，「可以把現實生活中不好的情緒，都在戲裡面宣洩出來，所以我私底下很快樂。」這樣的反向思考令主持人黃子佼大讚，「原來演反派能有第2人生，還可以把負面能量全部發洩出去，漂亮。」常演負心漢角色的謝承均，對於觀眾口味差異深有感觸，他表示，「我演壞人都沒有被網友罵，但演渣男常被罵。」

謝承均（右）負心男角色遭婆媽砲轟，林佑星分析背後原因。（公視提供）

林佑星則在一旁補槍，笑他是「好人但心地不好」，他也進一步分析出造成輿論差異的原因，在於收視的觀眾族群都以婆婆媽媽居多，「她們最在意的就是道德問題，尤其是情感道德這種。」不能接受另一半有出軌可能，令黃子佼讚嘆，「本土劇很有學問的。」

(中時 )