羅志祥（小豬）今年生日前飛往日本與崇拜20年的偶像木村拓哉相見，兩人第一次近距離面對面，小豬特地帶了台中美食「太陽餅」當伴手禮；小豬23日發文向偶像表白：「您的存在帶動我成為更好的自己，因為您，我成為了現在的我！」木村拓哉也暖心回應：「我也是能夠相見太好了，今後也一起相互全力前行吧！」兩人惺惺相惜的影片今曝光後立刻登微博熱搜第一。

小豬曾分享追星秘訣：「永恆！只要永恆堅持，總有一天一定會被偶像發現的！」日前圓夢見到偶像，小豬像個小粉絲般興奮，坦言：「從知道要見木村先生那一刻開始，沒有一天睡得好。」小豬當時表示因自己的生日快到了，能見到偶像「是非常有意義的禮物」，木村隨後送上生日花束，表示：「生日禮物的部份，我個人會好好考慮，請期待一下。」小豬聽聞直喊：「我的人生終結性地完美了！」

小豬的經紀公司今表示：「兩人7月中碰面，因為小豬和木村拓哉有合作的品牌，知道小豬生日快到了，策劃給他驚喜。」透露木村還特地協調時間碰面，成為兩人難忘回憶。

小豬（右）與木村拓哉相見歡。（翻攝羅志祥微博）

(中時 )