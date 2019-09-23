耆光異彩 阿公阿嬤想當年

桃園市社會局樂活重陽季「耆光異彩．傾訴古今展覽」，23日至27日在文化局1樓大廳舉辦，不少長輩將自己生命的經歷、故事、座右銘，用繪本等方式呈現，還有阿嬤呈現出當年台灣光復模樣，相當有趣。

桃園市長鄭文燦表示，長輩製作生命故事書時，需要腦力激盪，社區發展協會安排製作故事書的系列課程中，也規畫復古童玩DIY、生命故事分享等等。鄭也說，製作生命故事書，可以回憶、重溫過去的時光，將記憶聚焦在正面的事件及情緒上，可以肯定自我人生意義，創造健康正面的心情。

阿嬤陳金桃的繪本就繪上自己印象中台灣光復的模樣，她說，當時大陸兵都打赤腳登陸，讓她印象深刻。爺爺歐佳桂則是展示自己的軍裝照以及妻子年輕的照片，讓鄭文燦頻頻稱讚「很珍貴」。另名爺爺呂春財，則是學習完生命故事書後，回家教導孫子孫女。他說，除了完成生命故事書，製作的同事也是鋪寫新的生命樂章。

(中時 )