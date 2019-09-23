高齡長者因為骨骼支撐力和平衡感降低、視力和聽力減弱、判斷力和反應能力下降等，不僅容易跌倒，若是跌倒時也會容易受傷。部立桃園醫院護理長田維瑛也推出3個防跌妙招，可以避免長輩跌倒。

田維瑛指出，第1招是環境安心，如家中地板要維持乾燥平坦，且不要有高低差，此外走道的雜物也要收起來。另外室內照明要清楚，夜間也要有小夜燈。常用的如杯子、牙刷、毛巾，要放在固定、明顯的位置，才能避免長輩因為翻找物品而摔倒。

第2招則是用物安心，田維瑛說，如長者要用防滑拖鞋，就連沐浴時也要穿鞋子，建議要有沐浴椅，讓長輩可以坐著沐浴。馬桶、洗手台、浴缸，也都要裝有扶手，另外浴廁地板也要用止滑墊。椅子也要裝有扶手，還要有點重量，避免長輩坐下、起立時翻倒。

田維瑛表示，最後一招則是睡眠活動安心，她補充，長輩要下床時，先坐在床上3至5分鐘，下床後站立3至5分鐘在活動。飲水雖然要補充，但是6點過後減少飲水，睡前要先排尿，避免夜間如廁，增加跌倒的風險。家人如果要外出時，可以先協助長輩如廁或更換尿布，另外床旁放置便盆椅使用。

(中時 )