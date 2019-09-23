嘉義縣東石國小校長葉佳榔（右）、教務主任葉淑婷（左二）期許學生為此開創更多可能性。（張毓翎攝）

校方近期還開發天然玫瑰天竺葵純露，不僅防蚊，中暑時還能擦在患部。（張毓翎攝）

學生從香草種植到成品製作皆一手包辦。（張毓翎攝）

學生將香草植物與當地新鮮海產結合。（張毓翎攝）

學生將香草植物與料理結合。（張毓翎攝）

嘉縣東石國小是台灣北回歸線經過最西邊的沿海小學，當地養殖牡蠣興盛，結合家鄉產業，學校長年致力於經營在地漁鄉特色，不過，4年前校方媒合嘉義大學，在校園各處栽植「香草」，開發各式香草產品，讓香草不僅融入校本課程，也為這間海邊小校找到另一個新契機。

校長葉佳榔表示，東石地區農業日漸衰微，為使鹽化土地找到新方向，嘉大當初發現在鰲鼓溼地有大片白千層，由於它樹葉、樹枝能提煉白樹精油，本校又距離溼地不遠，故簽署「山海希望工程計畫」，在校園內栽種耐鹽性的植物苗木，包括白千層、香蜂草、百里香、澳洲茶樹及薄荷等。

校方前年建造料理綜合教室，讓學生運用香草料理食物，也依不同年齡設計課程，引領低年級學生認識植物及植栽方法、高年級會學習如何萃取防蚊精油等，因此去年東石國小以多元課程規畫方向，榮獲教育部107年教學卓越金質獎。

這3年多下來，參觀東石國小人次已超過2000人，校方也將學生製作出的香草產品，開放給民眾購買，像這次做的「東石皂福」檸檬香茅手工香皂，已有企業認購，此外，銷售的利潤會作為社團、課後輔導教師鐘點費，讓學生免費補習、學才藝。

教務主任葉淑婷說，這裡孩子多來自隔代教養、單親、新住民或經濟弱勢家庭，他們普遍較缺乏自信，透過這個機會，使學校走入新型態教育趨勢，讓學生有額外時間學習其他主題，啟發孩子的天賦，開創更多可能性。

(中時 )