總統蔡英文今日接見「第57屆十大傑出青年當選人」，當選人包括羽球名將周天成、兄弟檔設計師吳季剛與祥圃實業營運長吳季衡、台灣第一位女性棒球裁判劉柏君等。蔡英文期盼，十大傑青可以凝聚更多青年力量，讓台灣繼續向前進。

蔡英文指出，今年是921地震20週年，青商會年會特別選在南投舉辦，邀請函上寫著，「當年的孩童已成為青年，用青年力量回饋在地」，令她深受感動。發掘青年的力量，讓青年加速社會的進步。這就是國際青商會的目標。十大傑出青年當選人代表了奮鬥向上的力量，不但為個人，也為國家社會，創造更好的發展。她要恭喜得獎人，也謝謝國際青商會的付出。

蔡英文透露，前幾年很紅的影集「通靈少女」，她從頭到尾都看完了，通靈少女主角的原型就是劉柏君，劉柏君不僅是台灣首位棒球女主審，更獲得國際奧會女性與運動獎，感謝劉柏君努力為台灣發聲。本次入選的還有羽球一哥周天成，蔡英文曾經看過周天成比賽，不僅在球場上拚戰，更為社會帶來許多正能量。

蔡英文說，她曾拜訪過祥圃實業良作工場，與董事長吳昆民認識很多年，今年吳昆民的兩個兒子吳季衡、吳季剛同時獲獎，吳季衡打造豬肉產銷供應鏈，吳季剛則是透過時裝設計，把台灣品牌推向世界，兩人都很不簡單。

(工商 )