新北市中和區公所為繁榮南勢角商圈及推廣、維護南勢角山自然步道，23日與華夏科技大學共同簽署合作交流備忘錄，未來攜手推動在地文化、觀光及經濟發展。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為繁榮南勢角商圈及推廣、維護南勢角山自然步道，23日與華夏科技大學共同簽署合作交流備忘錄，未來攜手推動在地文化、觀光及經濟發展。（中和區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和區公所為繁榮南勢角商圈及推廣、維護南勢角山自然步道，今（23日）與華夏科技大學共同簽署合作交流備忘錄，未來攜手推動在地文化、觀光及經濟發展，串連緬甸街、烘爐地登山步道及興南夜市，作為友善步行智慧城市示範楷模。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，未來將導入建築系、室內設計系及數位媒體設計系等資源，除了推廣、維護南勢角山自然步道外，更會安排導覽、地質探勘及規畫步道重建等，讓民眾進一步認識南勢角之美。

另外，陳錫圭提到，中和有知名的緬甸街，室內設計系師資將會協助店家規畫、設計，改造緬甸街整體形象，「進一步打造一日旅遊生活圈！」民眾除了登山、旅遊外，更可前往緬甸街、興南夜市休憩消費。

陳錫圭說，興南夜市是新北市知名夜市之一，校方將協助導入電子商務、電子支付等服務，方便民眾購物；數位媒體設計系則會協助規畫AR、VR等，讓遊客來到南勢角，不再只吃單純吃喝、健行，而是可以進一步與中和在地連結，體驗不同的購物型態。

中和區長賴俊達表示，近年來導入「企業防災」概念，與不少企業簽署MOU，期望透過企業防災的推動，打造中和成為一座減災防災的韌性城鎮。除此之外，再與華夏科技大學合作，結合公私部門力量及民生經濟發展，共同帶動中和地區的人文與經濟繁榮發展。

(中時 )