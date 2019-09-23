據俄國媒體紅星電視台報導，烏克蘭政府打算出售烏克蘭號飛彈巡洋艦，一來是基輔不需要這麼大的軍艦，而且它的維護費用很高。

俄國衛星網報導，烏克蘭國防工業集團公司總經理艾瓦拉斯‧阿布羅馬維丘斯(Aivaras Abromavichus)表示，這艘軍艦確實不適合烏克蘭海軍，它太大了，是個遠洋軍艦，而烏克蘭需要的是在黑海和亞速海水域有效運作的軍艦。他表示，公司將建造更多的艦船，但船體尺寸會小些。

據《消息報》報道，烏克蘭國防工業集團公司總經理指出，現在這艘巡洋艦的命運壓在了國有企業「尼古拉耶夫造船廠」的員工的肩上。

維修這艘船要花很多錢，而情況還在繼續惡化，目前基輔政策已經在擔心烏克蘭號可能會沉沒，一但發生，將造成嚴重的環境災難。

烏克蘭總統澤連斯基在7月21日發佈了一段影片，當中顯示烏克蘭號的現狀相當糟糕，船的護板和部件都嚴重生鏽。

烏克蘭號是前蘇聯時期，光榮級巡洋艦的4號艦，原名叫俄羅斯號，後改名十月革命號。1988年開始動工建造，於1990年8月下水，就在艤裝的時候，蘇聯解體了，烏克蘭獨立，由於軍艦位在尼古拉耶夫船廠裡，因此軍艦歸屬於烏克蘭所有。

由於軍艦的研發進度僅到70%，所以沒有作戰能力，直到1998年，時任總統的庫奇馬（Leonid Kuchma）決定對這艘巡洋艦進行改裝，但是經費不夠，進度到95％時就停止。

之後烏克蘭政府就打算出售烏克蘭號，據說巴西曾經有興趣，但是後來也不了了之。2017年，總統布洛申科(Petro Poroshenko)決定解除武裝，並以廢金屬的方式拆解，現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也是依循這個做法，將會以廢金屬的名義標售。

光榮級巡洋艦排水量1.1萬噸，最顯目的武裝是16具P-500玄武岩超音速反艦飛彈，可稱的上火力驚人，除反艦飛彈以外，它的防空能力也強悍，有64枚S-300防空飛彈，它是一種防空反艦的多用途巡洋艦，目前俄羅斯海軍有3艘。

(中時電子報)