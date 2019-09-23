▲中榮埔里分院長徐慰慈主持921大地震20周年紀念及長照大樓公共藝術揭幕。（楊樹煌南投傳真）

臺中榮民總醫院埔里分院為追思921大地震，除舉辦20周年紀念活動，並結合災害醫學專業講座及合併長照大樓公共藝術揭幕，地方各界均應邀前往觀禮，並期待公共藝術展現生命的力量，以藝術進入醫療情境，進而撫慰病患的心靈。

中榮埔里分院長照大樓及公共藝術揭幕，埔里鎮長廖志城、立委馬文君服務處主任潘杰宏、立委蔡培慧服務處秘書何惠娟、縣議員陳宜君、葉仁創、國姓鄉公所社會課長覃秋玉及大埔里地區鄉鎮民代表、村里長都熱烈參與，場面盛大。

中榮埔里分院長徐慰慈表示，921震災後迄今已20年，當時埔榮醫院受創嚴重，經歷任院長與同仁的努力及社會各界支持下，逐漸蛻變重生；目前埔里分院已陸續完成安寧病房12床、日照中心30床、精神護理之家57床及90床的公務床轉型。

徐院長並指出，更重要的是，耗資2億5千萬元興建，擁有200床的長照大樓已興建完成，有明亮空間、並有新穎設備及優美環境，該院更有急重症的照護及用心設計的復能活動，延緩長輩的失智失能，中榮埔里分院有信心打造成地區最優秀的醫院及最優質的長照機構，希望社會各界持續的支持。

該院副院長蔡哲宏並以「災難醫學」進行講座，專業的防災知識也讓與會貴賓收穫滿滿；藝術家姚進成也在公共藝術作品《陪伴》揭幕後，說明藉由埔里特有生物黃嘴角鴞、諸羅樹蛙、蝴蝶蜻蜓共構的「陪伴」意涵，將展現生命力量，希以藝術形式進入醫療情境，進而撫慰病患心靈。

(中時 )