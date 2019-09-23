黃子軒與山平快曾獲第24、27兩屆金曲獎最佳客語專輯獎，2014年更發起「山線平快計畫」，走遍全台各地車站，用即興唱遊方式，與在地民眾、歌迷互動，時隔五年，他們籌備近九個月，首度將此計畫移師到海外，推出「2019日本關西山線平快巡迴」，上周前往小豆島、三宮、奈良、嵐山等地開唱，用客家音樂向世界介紹台灣。

黃子軒表示，12年前第一次自助旅行造訪日本，就在京都嵐山小火出上遇到扮鬼娛樂乘客的演員，當時車上氣氛愉快，後來啟發了以列車以及周邊演出的山線平快。舊地重遊，他刻意與演員搭訕聊天，沒想到對方用簡單中文對答，並表示他最愛台灣手機品牌，在車上邊學邊唱客語歌曲《Moga Mosa》。離開前，鬼演員透過面具泛著淚光表示，因為311大地震，台灣捐最多錢給日本，至今整個日本都對台灣人滿是感謝，真心告白也讓黃子軒與山平快一度感動眼紅。

黃子軒與山平快赴日開唱。（獨一無二娛樂文化提供）

黃子軒與山平快赴日開唱。（獨一無二娛樂文化提供）

(中時 )