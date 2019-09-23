千呼萬喚，國寶級歌仔戲天王楊麗花終於回來了！楊麗花闊別16年，強勢回歸推出的台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》，24日晚間8點首播，23日首映會政商雲集，台北市長柯文哲也出席。擔任總監製、總導演並參與第一單元「萬古流芳」演出的楊麗花表示，她是為了文化傳承才再出來「拔刀相助」，她認為「忠孝節義」可以帶動文化教育，有這觀念就不會為非作歹，74歲的國寶並許諾：「如果我能勇勇（健康）活到80歲，也會再出來跟觀眾見面，觀眾也要用掌聲繼續鼓勵歌仔戲！」

楊麗花帶著《忠孝節義》霸氣回歸。（盧禕祺攝）

楊麗花帶著《忠孝節義》霸氣回歸。（盧禕祺攝）

楊麗花領軍楊麗花歌仔戲團員陳亞蘭、紀麗如、葉麗娜、游耀光、陳怡真、林佩儀、羅育忠、何佩芸等人出席首映會，她特別斥資近20萬訂製隆重半古裝服，一出場就氣勢萬千，楊麗花說自己非常歡喜，也不曾這麼緊張過，她心存千萬個感謝。她並坦言拍戲過程遇到很多無法解決的難關，例如人才愈來愈少，都散了，或是老的老，當下就會覺得操煩「阿雜」，但成果出來，覺得很值得，「希望我可以帶頭，當一個模範，讓歌仔戲永遠流傳。」

楊麗花一現身就是全場焦點。（盧禕祺攝）

陳亞蘭擔任《忠孝節義》執行製作人，她透露從發想劇本到籌備到上檔大概5年多，除了政府支持歌仔戲、支持台灣戲曲，「楊阿姨」更是全力以赴「加倍奉還」。她看完片花，眼眶泛紅地問：「是不是讓大家很有面子？」當主持人問楊麗花給這部戲打幾分？楊麗花看著愛徒說：「不是我打幾分，是我給陳亞蘭打幾分！為了《忠孝節義》，這孩子很辛苦，我也很捨不得。我只是在幕後監督，因為擔心以後歌仔戲會失傳。」接著師徒倆一對視，陳亞蘭忍不住淚崩，也逼哭楊麗花。

陳亞蘭聽到師父楊麗花說她辛苦了，立馬淚崩。（盧禕祺攝）

陳亞蘭淚崩，楊麗花也心疼哽咽。（盧禕祺攝）

陳亞蘭淚崩，楊麗花心疼。（盧禕祺攝）

楊麗花給愛徒陳亞蘭愛的抱抱。（盧禕祺攝）

陳亞蘭拭淚許久後哽咽喊話：「不要只有我們兩個在意台灣文化傳承，所有人都要在意好不好！」她很擔心楊麗花的歌仔戲DNA如果沒有傳承下去，會是很遺憾的事情，希望透過這部戲讓「忠孝節義」深植人心，喚醒正能量、讓台灣更好。

陳亞蘭淚崩。（盧禕祺攝）

陳亞蘭淚崩。（盧禕祺攝）

陳亞蘭說，原本希望楊麗花四個單元都能演出，但她一直刪，最後經眾人遊說，總算願意親自出演第一單元，而她演「程嬰」時，就像個拼命三郎，生病發高燒還堅持去拍戲，「請她不要去，她還說不行，因為全部人在等她」，但也只有在生病時會假裝抱怨：「我就不要演，妳還要叫我出來演！」

已74歲的楊麗花拍這戲時曾不小心摔馬，但她老神在在表示：「我有功夫底，摔馬不是我受傷，是馬受傷。」她還回憶，當年演出《花月正春風》時，因劇情要與老虎對戲，她真的牽老虎進攝影棚，當她上陣時，發現四台攝影機鏡頭都鎖死，攝影師和工作人員都嚇得跑掉完全不見人影，「怎麼大家都怕，只有我不怕？」陳亞蘭笑說，還好現在已經有電腦動畫，跟什麼動物對戲都不用怕了。

《忠孝節義》首映會貴賓雲集。（盧禕祺攝）

《忠孝節義》首映會。（盧禕祺攝）

《忠孝節義》有文化部補助7000多萬，總製作費破2億元，凡事親力親為、幾乎包辦所有幕前演出、幕後製作及行銷整合的陳亞蘭說，做這部戲以來遇到再多困難，她都忍住不哭，現在的大環境做古裝戲尤其是歌仔戲，真的做不起，她很感佩楊麗花一聲令下之後的堅持，「沒有人像她這麼傻的，可以在家翹腳享福多好！看她又這樣出來，我自己也是覺得不捨，但她說歌仔戲是她的生命。有次我們一起吃飯看新聞，她看到孫子殺阿嬤覺得痛心，認為社會這麼亂就是因為沒有歌仔戲來教大家忠孝節義。沒想到，再踏出這一步，就是千軍萬馬了」。她透露楊麗花為了盯這部戲已經很久沒出國休息，「之前她一直說明天一播出就要出國！我就看她出得了嗎！哈」。

楊麗花歌仔戲與時俱進，首映會中更以360度環屏投影展示《忠孝節義》動畫特效震撼全場，陳亞蘭透露，《忠孝節義》四個單元共使用了1594顆特效鏡頭，共費了26664個工時，包含大象、天鵝、老虎等動物在螢幕面前栩栩如生，挑戰歌仔戲的眼球革命。其中一幕天鵝躺在陳亞蘭的腿上是出自於楊麗花的想法，把家中的狗躺在她腿上的情感，移情在戲劇上，請觀眾拭目以待。

郭子乾、楊麗花、陳亞蘭等人一起教台北市長柯文哲如何擺出歌仔戲手勢。（盧禕祺攝）

台北市長柯文哲與楊麗花、陳亞蘭一起擺出歌仔戲手勢。（盧禕祺攝）

(中時 )