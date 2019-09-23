前立法院長王金平今日面對媒體詢問是否要跟親民黨爭取提名？王金平說，「可以這麼解讀」，否則怎麼達到參選的結果？就努力看看。對此，親民黨秘書長李鴻鈞證實，王金平有找人接觸親民黨主席宋楚瑜，但宋、王兩人還未正式見過面。

王金平迄今仍說要參選總統到底，但台北市長柯文哲除對郭台銘有興趣外，對支持王態度則很猶豫，郭台銘退選後，提都不提王金平。而王金平也沒有參加總統連署登記，參選總統到底途徑，目前只剩爭取親民黨總統提名門票。所以，媒體詢問王金平這樣的意思是不是要跟親民黨爭取提名？王金平表示，「可以這麼解讀」，結果如何就努力看看。

據《自由時報》報導，親民黨秘書長李鴻鈞證實，王金平有透過中間人接觸宋楚瑜，但並非經過他，所以也不清楚談什麼，宋、王兩人也還未正式見到面。親民黨將在10月中舉行決策委員會議，會討論2020總統、立委選舉提名事宜。

親民黨組織部主任張碩文也表示，目前還無「宋王會」的規劃，親民黨內已有準備政策白皮書，規劃給宋楚瑜獨立參選，但宋本人還沒有參選動念。而對有合作空間的盟友，仍持開放的態度。

(中時電子報)