由勞動部勞動發展署主辦，第49屆全國技能競賽總學賽，於9月20日下午圓滿落幕，明道中學綜高暨高職部學生獲得1金1銀2優勝佳績，其中楊晶貽傳承國手母親的技藝，榮獲「餐飲服務類」金牌，同為明道校友家族爭光。

全國技能競賽中，明道中學綜高暨高職部學生，計有餐飲服務類楊晶貽榮獲金牌、西點製作類張毓娟榮獲銀牌、餐飲服務類邱亞卉獲得優勝、西點製作類林芊妤獲得優勝。

獲餐飲服務類金牌的楊晶貽，母親林靜仙也畢業自明道中學，曾榮獲第33屆國際技能競賽優勝佳績，後回到母校擔任教練。楊晶貽表示，喜歡外場服務可以與人互動，這次是第二次參加比賽，磨出更強大的抗壓性及成熟的心靈，秉持著「把練習當作比賽，把比賽當作練習。」信念，順利拿下金牌。

高職綜高實習處主任李勻秋表示，明道選手累積長時間且扎實的基礎工訓練，能完成此歷練的同學們，都能培養出良好的抗壓性及自我要求，未來發展將無可限量。校長汪大久表示，明道在理論與實作兼顧，學生三年後不僅有好的升學成果，在證照及競賽方面，也有多元舞台，透過這樣的競賽活動，有被啟發的機會。

(中時 )