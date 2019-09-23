現代人壓力大，人生中需要面對不少選擇與困難，生活上工作、愛情、經濟、家庭都常成為讓人困擾的原因之一。曾任空服員看過飛機上人情冷暖，並擔任彩虹重擊龍舟隊副隊長、2018年世界同志先生台灣代表的同志實體約會平台營運總監陳柏宏（Henry）表示，應該要更誠實地去認識自己，並熱愛生命，才能更快樂的活出自我。

陳柏宏以橫槓人生的不同種身分，倡導熱愛生命與平權平等主義。（圖／記者李家穎攝；翻攝自HenryIG）

在網路上有不少粉絲的陳柏宏（Henry），因擁有帥氣外表與健壯肌肉，讓許多人主動成為他的粉絲，他是現代年輕人斜槓人生的代表，過去他是復興航空的空服員，也做過獵才顧問。現在他是知名直播平台的直播主持人、龍舟隊副隊長、同志實體約會平台營運總監。Henry近日接受《中時電子報》訪問提到，他想要用生命去活出自我，想要充實的去過人生，他透露多重身分讓他十分忙碌，他的睡眠時間也不多，因為他想要把握每分每秒，好好充實並活用。

陳柏宏在划龍舟時的練習休閒照。（圖／翻攝自HenryIG）

在活出自我的同時，他也幫助他人面對愛情，他以同志實體約會平台營運總監身分去談愛情的定義，他表示在台灣男同志大概只有34萬人，而這些人口中還要扣掉相互不適合的，最後剩下的少之又少，所以他也呼籲這個圈子中，不該有任何歧視，更要提醒自己「永遠不要成為加害者」。所以他所服務的交友平台也秉持這項特點，在雙方見面前不讓對方得知長相與外在條件，希望雙方透過見面聊天，甚至多次約會來認識彼此。

目前單身的Henry，同時也希望找尋一個和他一樣熱愛生命的另一半，懂得把握當下且有趣的人。目前他也常在直播中暢談愛情的定義，希望可以透過自己的力量，幫助更多人找到生命的出口。

(中時電子報)