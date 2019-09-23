新北市長侯友宜考察東協三國，23日造訪台灣紡織業股王儒鴻企業在越南同奈省的仁澤成衣廠，儒鴻近期在新北投資64億元興建複合式企業總部大樓，侯友宜讚許儒鴻是根留新北的最佳典範，也期盼台商在海外打拚的同時也莫忘故鄉，踴躍回流投資，新北市的「招商一條龍」將提供最優質、最高效率的服務。

侯友宜一行人今下午由儒鴻董事長洪鎮海陪同參觀仁澤成衣代工廠，這個廠區於2006年設立，面積約4萬5000坪，員工有6000人，每月產量約250萬件。洪鎮海表示，仁澤廠是儒鴻第一座具量產規模的示範廠區，也是該企業的菁英人才育成中心及量產製程研發中心。

廠長Rita父親是台灣人，母親是越南人，為新住民第二代，在台灣完成學業後回到媽媽的家鄉服務，年僅25歲的她，加入儒鴻兩年，目前是儒鴻最年輕的廠長，管理1200位員工。對於洪董事長給年輕人發揮空間，並且以「公司如家」的理念照顧員工，侯友宜非常佩服。

侯市長表示，儒鴻是新北市在地的老牌績優公司，台灣總部有2000多人，營運據點遍佈世界各地，全球總計高達2萬名員工，為亞洲第一大彈性及機能布製造廠，堪稱新北之光、台灣之光。

洪鎮海說，儒鴻的海外產能穩健成長，但根留台灣，近期在新北市新莊區投資興建企業營運總部大樓，預定2022年完工啟用。值得一提的是，儒鴻響應政府鼓勵生育政策，在新莊的企業總部完工後預計設立托育中心，洪鎮海請新北市府協助，侯友宜當場允諾一定大力支持。

侯友宜表示，儒鴻企業總部設在台灣新北，包括紡織品實驗室、布料研發、成衣技術及展示中心等，而且每年投入10億經費研發新產品，已成功從代工製造提升至設計製造，是企業立足台灣、放眼世界的最佳典範。

侯友宜也與越南台商聯合會台商座談，了解台商在當地投資現況，並介紹新北市政府推動工業區立體化、招商一條龍及投資任意門等經濟發展策略，隨時敞開大門歡迎台商回流新北。此外，他也再次強調，台灣應該「好好做事」，就像台商秉持「一卡皮箱走天下」的奮鬥精神，努力打拚向前行，讓台灣變得更好更美。

(中時 )