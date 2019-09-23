今日大陸網上最吸引人眼睛與最熱烈議論的是一位年僅28歲的美女醫學博士李琳，她最近因優秀的研究成果獲聘為大陸南方醫科大學教授與博士生導師。這位傑出的大陸青年學者引發網民熱烈議論，讚嘆之聲不絕，稱其傑出是天賦加上努力所得。

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據《澎湃新聞》報導，南方醫科大學基礎醫學院官網9月16日更新資訊顯示，出生於1991年的女博士李琳已於2019年7月起任該學院教授，並擔任博士生導師。校方公布的簡歷指出，李琳主要從事單細胞表觀基因組學研究，2014年獲電子科技大學學士學位，2014年9月至2019年6月在北京大學攻讀博士學位。

報導說，李琳的研究領域包括開發單細胞多組學測序技術、研究哺乳動物生殖系細胞發育和疾病發生發展進程中的表觀遺傳學調控。她曾於2018年6月以第一作者身份在《Nature Cell Biology》、《Cell》、《Cell Research》等學術期刊發表或合作發表論文。作為李琳的引進單位，南方醫科大學基礎醫學院官網顯示其人才類別為「優秀學術骨幹」。

報導說，與李琳同時受到關注的還另幾位90後青年學者，分別是出生於1980年的高學飛、出生於1981年的官道剛、出生於1989年的汪妹等人也在此次南方醫科大學基礎醫學院引進「優秀學術骨幹」之列。其中，「準90後」汪妹也是一名女博士，此前在南方醫科大學本校進行博士後研究工作，主要從事發育生物學研究。

南方醫科大學人才工作辦公室稱，優秀學術骨幹的定位為「在國內外本學科領域獲得較優秀水準的學術成果，科研活動高度活躍，學術上具有很好的創新突破潛力，未來能帶領某學科領域或學術方向取得國內領先地位和形成一定的國際影響，具有成為學科領軍人才的潛力的青年學者。」

校方為優秀學術骨幹提供的待遇包括：70-90萬元(人民幣，下同)協議年薪（稅前）；180-220萬元安家費（稅前）；300-400萬元科研啟動和科研條件建設經費。此還有人才過渡房、必要的科研辦公條件、協助辦理配偶工作調動及子女戶口隨遷等等。

引進李琳為優秀學術骨幹的南方醫科大學創建於1951年，其前身為民解放軍第一軍醫大學，1979年被確定為全國重點大學，2004年8月整體移交廣東省，更名為南方醫科大學。

(中時電子報)