60歲郭姓男子23日下午被發現倒臥中興大學圖書館廁所內，胸口及手、頸部各有刀傷及撕裂傷，現場遺留有一把刀，老翁已意識不清，經緊急送醫救治中。興大表示，老翁為學校行政退休人員，初步排除是他殺刑案，警方正調查釐清案情中。

台中市消防局下午2時許接獲通報，60歲郭男疑似失蹤，經追查發現他倒臥中興大學圖書館廁所內，胸口有刀傷、手部及頸部有多處撕裂傷，已陷意識不清，廁所地面血跡斑斑。

興大表示，郭男是中興大學退休行政人員，經錄影帶判讀後，初步研判並非刑事傷害案件，校方將配合警方調查。

根據調查，郭男平日常回校園走動，最近出現心情低落狀況，家人23日上午找不到人而向警方報案，警方透過手機定位發現他疑似身在中興大學圖書館，經聯繫圖書館人員前往察看，發現郭男倒臥在廁所內，救護人員緊急將他送大里仁愛醫院搶救。

醫院表示，郭男左胸有刺傷、 左頸及右手腕撕裂傷，因大出血導致缺血性休克，目前仍在手術急救中，未脫離險境。

(中時 )