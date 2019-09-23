邱澤在喜劇電影《江湖無難事》飾演台客，有許多突破「恥」度的演出，在片頭獻出身上充滿龍鳳刺青的正、背面全裸畫面，只用雙手遮住「重要部位」，還被水柱沖屁股，他昨忍不住問導演：「到底為什麼那場戲要全裸啊？」導演高炳權表示是希望能加強邱澤被拷問的強度，當時說服他：「一顆鏡頭就好，我會清場。」

邱澤在片中全用台語發音，他表示自己的台語一直都很溜，因此相信演起該角得心應手，就連和「魯蛇搭檔」演員黃迪揚私下培養兄弟情時，都盡可能用台語溝通，黃迪揚表示邱澤還特地帶他去打撞球，一起吃飯、閒聊，增加搞笑默契。

飾演黑道老大的龍劭華也犧牲不小，為扮成「活屍」花3小時上特效妝，又戴上超大片白色隱形眼鏡，完全看不見前方，「坐在那邊不能動，尿尿才有人扶著走。」他還得假裝活屍痛咬吳震亞，又和顏正國扭打，他表示原不知道有這麼多動作戲，當下累到自我懷疑：「我拍戲幹嘛呢？」又開玩笑說：「導演都用騙的，不接也不行，那時候閒閒沒事，接了剛好賺錢！」

客串演出的陳漢典繼《愛的麵包魂》後與高炳權再度合作，以為升格為男主角，後來發現原來是「戲中戲」，還自嘲戲份被剪掉不少，不過演員們表示和他合作時頻笑場，黃尚禾也說拍攝過程超歡樂，片場中不斷傳出笑聲，姚以緹則笑言大家都很會加戲，飾演製片的梁赫群經常自發性罵林育品（阿喜），其他人只能不停憋笑。該片10月9日上映。

《江湖無難事》主要演員和導演、監製齊聚一堂。（華映提供）

(中時 )