愛家好男人修杰楷跨界擔任美味總監，攜手老婆賈靜雯的「賈以食日」團隊，創立即時包/料理醬品牌「佐室SAUCE LAB」，品牌理念從家庭出發，佐室的「佐」代表輔助與陪伴。修杰楷表示自己的廚房哲學；「我認為一道好的料理最關鍵就是食材與佐料，食材是主角，佐料則是料理的靈魂，兩者缺一不可；從食材的精挑細選到醬料比例調配，這些層層堆疊的味道有著密不可分的關係，就好比家人之間總是互相扶持陪伴。」

二款即時包《番茄牛肉粥》、《鮑魚雞肉粥》(圖/張雅琪攝)

型男主廚小剛Roy現場示範簡易料理，「薑泥拌蔬食」有著綠花椰菜與甜青椒，麻油香氣直撲鼻；「麻辣紅油炒手」舌尖帶有花椒的麻味不嗆辣，適合小辣族嘗試；「蔥蒜香辣麵」撒上蔥花後更是香氣撲鼻。賈以食日行銷部負責人洪麗雲表示，不僅鎖定單身族、情侶、小人術家庭，露營野炊也是輕而易舉。造福海外遊學生，連鎖華人超市「大華超市」也能看到料理包的蹤影。

簡單美味快速上桌(圖/張雅琪攝)

佐室專業團隊更研發出一包多食的醬料秘方，主打《麻油薑泥》、《麻辣雙椒》、《雙蔥蒜香》三款料理醬，由於蔥、薑、蒜、辣椒為日常調味中最常使用到的經典百搭佐料，可涼拌、炒菜、拌麵、煮湯等，省去瓶瓶罐罐的困擾，針對料理新手皆貼心附贈教學食譜。

麻辣雙椒料體醬所烹飪的麻辣紅油炒手(圖/張雅琪攝)

「佐室SAUCE LAB」標榜「無人工添加物」、「無防腐劑」、「無農藥殘留」，並且通過SGS的合格檢驗為消費者把關。全系列商品9月23日起在官網(www.saucelabinfo.com)正式販售，未來將於(復興本店/南京店)及全台city super等上市。

蔥蒜香辣麵一口接著一口(圖/張雅琪攝)



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