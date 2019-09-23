姚以緹過去從未嘗試喜劇，為《江湖無難事》徹底拋棄文青形象，一次挑戰直播主、變裝皇后和清純女高中生三個角色，她甚至尺度大開，頂著擬真矽膠訂製巨乳露兩點演出，由於尺寸太不符合人體工學，又重又大，她一開始嚇到：「太大了吧！差點脊椎側彎。」後來「挖掉一些」才順利拍攝，她開玩笑說很像在胸前頂著「雙胞胎」。

姚以緹在片中被黃尚禾扒開手術衣袒胸露乳，得在眾多飾演黑道的男演員面前演出，邱澤、黃迪揚、龍劭華等人全都在場，她又得赤腳頂著「2粒」奔跑，現場不尷尬嗎？她笑言自己出場後大家都異常安靜，反而讓她不太適應，試片時在大銀幕看到此景，「還是很害羞！」仍在思考是否要請父母觀影，「可能要在家裡先打一些預防針。」

另位女演員林育品（阿喜）同樣為胸部吃了不少苦頭，胸前原本就頗有料的她，因有場戲要色誘日本黑道小弟，被要求：「把胸部擠到喉嚨。」只好穿兩件內衣集中托高，製造出超深事業線，演出時甚至要「彎腰彎腰再彎腰」，犧牲也不小。

《江湖無難事》主要演員和導演、監製齊聚一堂。（華映提供）

(中時 )