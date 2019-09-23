以《威利的抉擇》掀起羊毛氈定格動畫風潮，導演馬克詹姆斯羅斯、艾瑪德絲瓦夫，再度聯手推出羊毛氈偶動畫《超棒蛋糕！》，以19世紀末的歐洲為背景，藉由五位看似無關的人物故事，串聯起對西方殖民主義的反諷。

艾瑪向外媒表示，殖民主義是緊張而帶有不確定因素的有趣議題，最初的故事靈感則源於許多古老的日記，「從一些傳教士的日記中，我可以看到人被綁在一起、進而墜橋的相關記載，他們也不認為是悲劇，反倒是帶給他們煩惱似的，我認為很荒謬。殖民者在被殖民地也沒有任何道德界線，殖民地就像是一個遊樂場，或是操場一樣可以玩耍，這種帶有黑暗面的、可發揮的黑色幽默，讓我們很感興趣。」

馬克補充，在比利時多可見精美而歷史悠久的火車站，「你在比利時看到的所有精美建築，或多或少都是由剛果的橡膠貿易提供資金而來，這種問題就像是我們身上所穿的衣服一樣，便宜的價格便能買到一件，技術太便宜了，世界上的人在製造它的同時，也有人正在被剝削，你可以感覺到自己身邊所存在的殖民地系統連鎖反應。」

19世紀末，比利時國王利奧波德二世垂涎於未知的非洲大陸，認為其擁有豐富資源，像是蛋糕一般甜美誘人，便展開侵略非洲的殖民地計畫。《超棒蛋糕！》便是以此歷史故事為本，以五段小故事，鋪陳出西方國家為爭奪資源所流露出的心態，主角分別有瘋狂打嗝的西班牙國王、替有錢白人當人型菸灰缸的非洲矮人、流浪叢林的逃兵青年、意外落水的原住民搬運工以及脾氣暴躁的失敗商人。

《超棒蛋糕！》講述的雖是沉重的殖民主義，卻又穿插許多搞笑劇情，羊毛氈戲偶也為殘酷的劇情帶來一絲溫度。馬克表示，觀眾在觀看時，定會忍不住因劇情而笑出聲來，「但他們一定會很快地，為自己的笑聲感到不舒服，這便是我們想帶給觀眾的有趣張力。」

《超棒蛋糕！》在多項國際影展上表現亮眼，在坎城影展及安錫影展中皆有展出，也入圍具有動畫界奧斯卡之稱的「美國安妮獎」，去年更在世界四大動畫影展之一的薩格勒布動畫影展，於長片動畫競賽擊敗奧斯卡最佳動畫入圍片《犬之島》，獲得首獎。《超棒蛋糕！》將於台中國際動畫影展中播出。

(中時 )