2019年台灣裙襬搖搖LPGA高手雲集，其中奪得英國公開賽冠軍的日本年輕好手涉野日向子的出賽動向，引發台、日兩國「搶人大戰」，台灣搶人成功，促成全球5大賽冠軍好手同台競技、史上最堅強出賽陣容，成為今年賽會的最大亮點。

今年的台灣裙襬搖搖女子高球賽將在10月31日起於新北市林口美麗華球場展開廝殺，裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松表示，今年的賽道設計不只提高「難度」，還要增加「痛苦度」，總長度約6600呎、球道設計會比往年更難。

「今年賽事最大的宣傳重點就是全球5大賽冠軍都會來台比賽！」王政松指出：「這是以往的比賽沒有出現過的盛況，代表主辦單位費盡很大心力張羅，可說是窮盡蠻荒之力把當今世界最好的現役選手大部分找齊了。」

這5大賽冠軍好手包括全日空、愛維養2項比賽冠軍的南韓高真榮、她是當今世界球后；還有美國公開賽冠軍南韓李晶恩、LPGA賽封后的澳洲格琳（Hannah Green）與拿下英國公開賽冠軍的日本新秀涉野日向子。

王政松透露，涉野日向子與美國的華裔選手張斯洋已經獲得「外卡」受邀出賽，其中涉野日向子是透過很多管道找到，而且與日巡賽主辦單位互相搶人，台灣成功搶到這位目前日巡賽的招牌球星，相當難得。

同時王政松公布一項好消息，裙襬搖搖基金會已經與LPGA續約3年，等於未來3年國人仍能看到國際級大賽在台灣舉行，裙襬搖搖會想盡辦法將台灣的高球運動往上提升，也希望國人共襄盛舉，讓今年的決賽衝出5萬人進場紀錄。

(中時 )