張善政辦公室指黃光芹所言內容偏差。（黃福其／攝）

媒體人趙少康日前指國民黨31位聯名勸鴻海創辦人郭台銘退總的大老，有人拿郭董大錢。資深媒體人黃光芹今再度在臉書爆料，指除了馬英九的文教基金會外，郭董還曾捐款給時任台北市長的國民黨副主席郝龍斌6.5億元、韓國瑜國政顧問團總召張善政500萬元。郝辦、張辦為此都發聲明澄清黃是烏龍爆料、內容偏差。

曾任郝龍斌辦公室發言人的台北市議員游慧說，黃光芹完全是烏龍爆料、張冠李戴，一位資深媒體人對於公開新聞訊息就可查證之事，卻不願查證就胡亂爆料，完全失去專業與道德，讓人遺憾。

張善政辦公室也說，黃光芹以源自前高雄縣長楊秋興的記憶所述，事實並不完整，而且內容偏差，尤其涉有關郭董捐款給張院長的部分。張與郭的互動，不僅只於楊秋興在場的場合。但在郭辦沒出面發言的情況下，張院長不便再多評論。

游淑慧說，世博台北館在興建及規劃過程，她皆親身參與，郭董並非採金錢捐贈北市府，而是用興建完成後捐贈，因此過程中並無金錢往來；而捐贈對象亦為台北市政府、非郝龍斌市長個人，相關訊息在當年皆有公開揭露。

游淑慧也引用過去媒體採訪郭董的新聞。內容指2010年郭董事長協助世博台北館興建之總經費究竟為何？由於台北市政府並無涉及相關經費支付或採購過程，因此不清楚確實總花費；然而根據郭董受訪表示：世博台北館最後實支是5億元；而他個人另外捐贈1億元贊助世博台灣館。

報導內容指郭台銘說，那時是綠營執政的時代，郝龍斌標到了上海世博會台北館的案子，但是沒有預算、沒有人員，市府不可能編任何預算，因此來問我能不能幫忙，由市府負責提供構想，鴻海這邊負責籌蓋、營運，再搬回台北，這個案子就叫做BOTT(Build operate transfer taipei)，當初的預算是3億元，不過後來實際支出的是5億元。

報導內容指郭台銘說：因為當初是綠色執政，根本就不容許去參加世博會台北館，因此這筆經費根本就沒有進到台北市。

游淑慧說，簡而言之，鴻海當時並未將相關款項捐贈給市府，而是直接承擔世博台北館的興建等工作。至於台北花博為公務辦理，郭董並未捐款。凡此種種往事皆為公開資訊，名嘴惡意簡化事實，讓人遺憾。

(中時 )