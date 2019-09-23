台中市都發局長黃文彬（右）與台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立，攜手廣邀500名設計師競圖，打造全新公廁，顛覆大眾對於公廁的想像。（盧金足攝）

台中市府盤點全市171座公園綠地的公共廁所，率先挑選南屯豐樂公園、豐原中正公園兩處已使用超過15年之久的公廁，為台中市室內設計裝修商業同業公會設計師會員發出競圖英雄帖。（盧金足攝）

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立表示，該公會已募集到400萬元經費，預計明年5月底前可完成兩座公廁改造工程。（盧金足攝）

台中市府與台中市室內設計裝修商業同業公會，將針對南屯豐樂公園、豐原中正公園兩處公共廁所提出改造設計（圖為豐樂公園）。（盧金足攝）

公廁是城市的品質指標之一，台中市府都發局23日宣布，攜手台中市室內設計裝修商業同業公會，號召500多名設計師會員參與公廁改頭換面競圖，針對南屯區豐樂公園、豐原區中正公園兩處公共廁所提出改造設計，該公會已募集到400萬元經費，與裝修業者合作，提供建材及設備資源，明年5月底前可完成改造工程。

台中市長盧秀燕上任後，不只重視親子廁所，與男女廁所的比例，也對公廁換新妝，台中府與台中市室內設計裝修商業同業公會發起「台中市公益廁所競圖設計」活動，首創全台號召500多名設計師會員提供設計創意，建造「無障礙」、「環保」、「便民」、「安全」及「科技」理念公益廁所。

顛覆大眾對於公廁的想像！都發局長黃文彬說，日本及歐美等國家的公廁乾淨、衛生，且建築造型、材料應用與維護方法，呈現城市文明，台中市長盧秀燕也特別在市政會議指示，由都發局訂定公共廁所設計規範，建設局管理公園廁所標準，環保局訂定維護及清潔機制，社會局訂定公廁男女性平比例，全力更新老舊公廁。

市府盤點台中市171座公園綠地的公共廁所，率先挑選南屯豐樂公園、豐原中正公園兩處已使用超過15年之久的公廁，展開設計師競圖；黃文彬對台中市室內設計裝修商業同業公會熱心參與，研議從通風、採光、綠化、使用友善等提升公廁使用環境，改造完成後形成示範作用。

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長李仲立指出，一般大眾對於公廁的印象多為髒亂、昏暗，經向該公會500多名會員募集設計，10月30日下午5時截止收件，初審完成後，設計作品將於11月16日至30日建置於台中市室內設計裝修商業同業公會與市府官網，開放民眾票選，選出金、銀、銅獎作品。

「已募集到400萬元經費！」李仲立說，與裝修業者合作，提供建材及設備資源，男女廁所比例都將依照規定設置，並增加無障礙及親子廁所的空間，明年5月底前可完成改造工程，建材業者對能參與建造公益廁所熱心力挺，公廁使用率高，對優質建材也具宣傳效果。

「如廁文化不僅對應著城市的生活水準，也直接關係到民眾對公共建設的觀感」，都發局強調，為破除公廁不安全、不乾淨的印象，市府首次以媒合民間資源方式，在南屯豐樂公園及豐原中正公園等兩處人潮眾多的綠地公園，協力打造具亮點的公益廁所，盼為台中公廁文化帶來一股新活力、新思維。

(中時 )