女星邵雨薇慶祝30歲生日， 22日舉行小型粉絲會，她坦言正式邁入「3字頭」後開始有不同想法：「最近2個月，開始想豐富自己的人生，什麼事都想試試看，也開始想像未來的樣子。」甚至表示：「該去凍個卵，以防以後要結婚生小孩，為了不讓小孩吃外食，要學會煮菜，要讓小孩去學校稱讚媽媽很會煮。」但也笑言自己「想太遠」。

邵雨薇特別舉行小型粉絲會，和每個人近距離接觸。（多曼尼製作提供）

邵雨薇接下來將忙著宣傳電影《陪你很久很久》，但她依然督促自己要學會享受生活，「剛好生日禮物得到一台黑膠唱盤，試圖讓自己在家裡享受另一種生活的氣息，以前從來沒有好好生活過，覺得音樂用手機放就好了，但仔細感受生活中每一點一滴，才是開始疼愛自己，很開心能步入這一天。」

本來猶豫是否要舉行生日會，「以往太多人，很難照顧到現場每個人，辦這個生日會有種生日的感覺，希望30歲要誠實面對自己，要開心。」此次選擇辦30人小型粉絲會，她特地做了問卷調查，精心選出對她有想法，並且想表達自己的影迷。有粉絲表示，知道她不是每天都過得順遂，但依然努力在臉書發文傳遞正能量，也逐漸被她的正面心態影響，讓邵雨薇相當感動。

(中時 )