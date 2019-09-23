國發會主委陳美伶今（23）日在一場新創分享會透露，國發會所推動的「亞洲．矽谷計畫」將持續與美國矽谷知名的創業學校「Draper University（簡稱DU）」合作，希望明年能邀請到DU創辦人Tim Draper來台參訪，除了親自傳授自身的經驗外，也希望讓他深入了解台灣的創新創業生態系，給予台灣新創加更多刺激與幫助。

為推動蔡政府「台灣新經濟發展模式」，國發會2016年推出「亞洲・矽谷推動方案」，並於當年9月經行政院通過，盼以創新創業驅動經濟成長。隨之成立的亞洲．矽谷計畫執行中心已連續第二年，將台灣新創菁英送至DU受訓，今（23）日舉辦成果分享會。

國發會主委陳美伶表示，DU最有價值也最與眾不同的地方，在於強調「創業家精神的養成」，鼓勵學員跳出框架思考、擁抱失敗、勇於表現自己，這些都對未來創業很有幫助。前五週除了DU精實的創業課程，後五週DU和亞洲．矽谷計畫執行中心更安排學員們直接與當地創投、產業界人士及新創團隊進行洽談對接，連結DU豐沛的創投資源和人脈網絡，並增加學員們的國際視野。

國發會表示，去年首屆送了15位精英赴美受訓，今年則是8位，學員年齡介於19歲到45歲，分別來自台大、中正、中山、中興、東海等國內大學，及倫敦美國大學、美國杜克大學等國際名校，從事的領域包括精準醫療、區塊鏈應用、太陽能及運動社群App等。

「OrbitEco」創辦人林虹君分享表示，十週的矽谷創業訓練對於前期的創業者來說是非常棒的引導。前五週除了學習創業的相關知識外，更著重在建立創業者的「心態(Mindset)」，課程中有許多讓學員經歷失敗的設計，進而帶出矽谷敢衝不怕失敗的精神，尤其當失敗具有創意時，更能得到肯定！後五周的訓練則著重在人際關係的建立及對產品的執行上，現場有機會認識許多創業的前輩，請教在創業會面臨的問題和解決方案。因此，在課程結束後，很順利入選美西玉山科技協會的小玉山MJAA計畫並成為Mentee。

「五甫科技(Wolf Dataware)」創辦人林泰甫表示，五甫提供精準醫療所需的各種資料管理與分析工具，開發出「細胞與基因治療數據平台」，能協助醫護人員搭建良好的溝通管道和資訊平台。他認為，「用數據對抗癌症」是Tim Draper給予他最大的鼓勵，他並以這句話作為Final Pitch的開頭，最終則獲得第三名。他強調，透過DU的訓練，五甫在未來的發展方向上將更為清楚。

「Reta」共同創辦人何旻承認為，Draper的課程對於剛接觸創新創業者非常有幫助，其實務型的課程，如：市場行銷、財務規劃、商業模式、法律等課程，都是各項創業所需了解的專業知識。另外，生存週則是強化創業的心智，並培養創業人脈。

「重量科技（KryptoGO）」歐曜瑋表示，在Pitch Day的成果驗收中，從116個團隊當中脫穎而出，榮獲第10名。在訓練的十週期間，重量科技順利完成美國公司的設立，更入選Berkeley區塊鏈加速器。

「Avountes奧鵬國際行銷」營運長李晨帆分享時表示，在經歷Hero Training課程後，DU高度關注「PICKUPS」運動媒合與整合社群平台，做為亞洲第一個社群籃球App，以競技排名、積點兌換商城等創新遊戲化模式，同時利用「智慧型球場」蒐集及分析球員能力、球隊綜合數據等，提供業餘籃球者專業職籃等級的體驗，因此，在每一次Grill Night的簡報競賽中皆獲得Best Pitch的殊榮。

「KiWi New Energy奇異果新能源」執行長黃偉哲表示，生存週(survival week)非常具有挑戰性，可以真實地測試創業的意志力。在第二階段Go Period期間，非常感謝亞洲．矽谷協助連結當地青商會等在地資源，替公司引介當地頂尖的太陽能EPC公司，因此，得以順利發展在美國的業務和技術合作夥伴關係。

(工商 )