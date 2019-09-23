直播主連千毅今（23）日下午遭高雄地方法院羈押禁見。館長陳之漢表示，他也是看新聞才知道，「社會事」很複雜，他不會落井下石，也不會做評論。而韓國瑜是要選總統，政治本來就全民參與，兩件事差很多。

網紅直播主連千毅和寵物之家直播主鄭又仁大亂鬥，引發連日撞車、砸店、開槍。連千毅依槍砲、恐嚇、組織犯罪遭檢方聲押禁見，並經高雄地院裁准；涉恐嚇罪的鄭又仁則是以35萬交保。

警政署長陳家欽今(23)日指出，高雄市上週發生幫派分子當街鬥毆、開槍，公然挑釁公權力事件，且引發民眾恐懼之心，警方透過嚴厲打擊才能安定民心。刑事局長黃明昭也表示，已通令各縣市警察局針對轄區內直播主進行清查，若有涉及買賣糾紛引致暴力討債或聚眾鬥毆等案件，就要採取檢肅作為。

對此，館長表示，他也是看新聞才知道，這件事情的複雜程度，超乎想像，不方便做任何評論。因為非常非常複雜，不是當事者沒有辦法去說，這是「兄弟事」、「社會事」，不便做評論，因為很多社會上好友，包含警察好朋友，大家都說不要講這件事情。

館長指出，他不會落井下石，所以對這件事情不多做評論，因為檢警都進去了，這事情誰對誰錯，他也不知道，也沒有參與。

館長解釋，做直播邀請來賓，都是大家喜歡看，這是正常的。如果做直播就要負責，他做很多人都要負責。做直播本來就是這樣，不管是話題人物，或是正面負面，他都會做。因為這是他的秀，他喜歡誰來做就叫誰來做。

館長也表示，這不是不敢評論，不知道事情要評論甚麼？他又沒有參與，「社會事」誰對誰錯，這件事這傳到他耳中有好幾個版本，很複雜，也不想再聽了。

館長強調，他不會去落井下石，這是基本道義，事情他都不了解，無從評論起，尤其到現在檢警都進來了，所以無從講起。

館長說，一大堆人要黑他，就慢慢黑，跟他做直播的人會越來越多，他每個都要負責嗎？

館長強調，有很多人把他和連千毅綁在一起，酸他是「次元切割刀」，但個人做的事情個人擔，「社會事」不評論。如果是賣仿冒品，該退錢就退錢。但他跟連千毅不熟，退出黑幫也很久了，平常就是健身房、家庭、產品線、直播，沒有空去理兄弟事，也勸大家不要去混，也不要衝動，就是生意人，有事就報警，完全走法律途徑。

館長辯解，他甚麼時候流氓？300年前就金盆洗手，都在做善事，他完全沒前科，有良民證，早就退出，每天都在忙。

館長說連千毅出事情，他就知道一定有他的事，館長預測，這些韓軍、五毛會趕快做新聞，趕快攻擊館長，趕快把館長拉下來，拉下來後，韓國瑜、國民黨才會「秋」！

對於韓粉批評館長，為何不罵連千毅、反而去罵韓國瑜？館長解釋，事情差太多了吧！一個是要選總統ㄟ，政治本來就全民參與。

館長說，他也不是聖人，也不是神，因為身分沒辦法選擇朋友，這麼多年走來，大家相信他只是實實在在的人，也不會做壞事，不會拿石頭砸腳，「我出身不好，混過黑幫，但我沒有對不起任何人，沒有害過任何人！乾乾淨淨！」

(中時電子報)