地球暖化、氣候變遷改變了自然環境，颱風也變得越來越威猛，日本近年接二連三發生超出預想，也超出防災對策標準的超級強颱，使得核電廠、送電設備、港灣、堤防等都受重創。專家建議，無論是港灣、鐵塔、電線桿等都應重新制訂防災標準。

日本千葉縣9月在法西颱風重創後，送電鐵塔、電線桿等至少倒了2千支，設備老舊是主要原因外，日本政府過去制定的耐強風標準過低也引發討論。

日本政府規定，送電線等必須經得起平均風速達每秒40公尺的強風，這次法西颱風的最大風速超過50公尺。經濟產業大臣菅原一秀表示，過去的送電設備等硬體在發生前所未的自然災害時，到底能不能確保其耐久性，將會好好詢問專家的意見，考慮是否制定新的標準。

襲日的颱風越來越威猛、9月的法西颱風將千葉住宅區的一排杉木連根拔起，樹頭還掛在電線上。(黃菁菁攝)

《日本經濟新聞》報導，名古屋大學氣象學教授坪木和久指出，根據研究，最大風速近70公尺的超級強颱維持勢力能到達的日本最北端，目前是奄美大島附近，但21世紀後半將到達東京首都圈的北緯36度附近。原因是日本近海的海面水溫將升到與現在的菲律賓周邊相同的程度。9日登陸關東的法西颱風已顯現出因氣候變遷使颱風的風險升高的情況。

颱風的低氣壓和強風引起的巨浪、高潮更容易引起大災害。東京都2018年3月公布超級颱風的受害預測，預測最糟的情況是，東京23區的3分之1地區都淹水，且大範圍地區浸水將超過1星期。

1年前侵襲大阪灣的燕子颱風給關西國際機場帶來停電、跑道淹水等重大災情，雖然機場建設時已設了防波堤和防波壁，但其高度仍阻擋不住颱風引起的巨浪、高潮。

京都大學防災研究所海岸防災工學教授森信人表示，「要重新建防高潮的設備必須花20至30年以上的時間，為了因應未來的氣候變遷，現在若再不認真討論的話，恐怕為時已晚。」

(中時電子報)