8日搜救後，仍未尋獲老翁蹤跡，經家屬同意後暫停搜救行動，後續若有新事證將重入山林尋人。（花蓮消防局提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮一名68歲的陳姓老翁自本月10日出門後，至今尚未返家，家屬於15日向警方報案，表示陳翁可能上山採藥了。警方於17日獲報發現陳翁車輛，但經歷8天搜索行動，都未尋獲老翁，取得家屬同意後暫停行動，後續若有新跡證將會重啟搜救小組進山尋人。

陳翁10日上午獨自駕駛白色吉普車出門後至今未歸，家屬15日下午報案後，警方隨即於居家鄰近山區開始尋人行動。於17日上午7時30分許，接獲民眾通報於馬遠民政廳附近發現陳翁坐車，立即以車輛為中心擴大尋人範圍。

警方表示，搜索區域包含登山步道、稜線、陡峭處與認定可能地點，但8天來出動警消、林務局、台九線救難協會、花蓮救難協會、台灣省搜救協會與陳翁親友，共計151人、52輛車，皆未發現老翁蹤跡。

花蓮縣消防局瑞穗分隊分隊長楊緯立表示，目前已排除大部分搜索熱點，過程中雖有發現可疑蹤跡，但卻遲遲未看見老翁蹤影與相關跡證，在與家屬溝通過後，目前暫停搜索行動。楊也強調近來天後變化大，但搜救停止並非因天氣，若日後有新的事證，會再度入山尋人。

(中時 )