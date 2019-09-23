史上最悲情的事，莫過女友劈腿被睡了，還要義憤填膺安慰遭「性侵」女友討回公道。南部地區有名檳榔西施因為太晚回家，引起男友關心，追問下女友淚眼泣訴下班前，遭到男客押入店裡休息室性侵，男友除了百般安慰，還氣得帶著女友飛奔警局報案，沒想警方查出真相竟是令他難堪的結局。

這起「性侵案」發生在去年，深夜檳榔西施下班未歸，她的男友在家久等才見到女友精神恍惚回來，追問發生了什麼事情，女友難以啟齒，後來竟然淚水直流，哭訴當她快要下班時，店內突然出現色狼，還意圖對她不軌，所幸經她極力反抗，對方才沒得逞。

男友得知檳榔西施遭到色狼意圖性，氣憤不已，除了先安慰女友，還帶著她到警局報案，但警方偵訊後發現被害人說詞反反覆，且疑點重重。調閱店內的監視錄影，竟然發現西施女子帶著這名男子店裡閒聊，兩人有說有笑，後來甚至拉下鐵門後，店後休息室滾床激戰許久，才有說有笑離開。

檳榔西施見紙包不住火了，才口坦承她與新認識的男友在店內做愛做的事，因擔心被同居男友責罵，她才誣指被人性侵，事後該女還在臉書發文道歉，新歡也選擇原諒她，不再追究這件事；不過，女子因觸犯誣告罪，法院判處3月徒刑，緩刑2年，並向公庫支付新台幣2萬元。

最悲情的是檳榔西施的同居男友，不但被蒙在鼓裡，還當正義使者，要為女友討回公道，當他知道被劈腿後，火上加火，憤而離開，結束了這段感情。

(中時電子報)