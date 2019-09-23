Ella陳嘉樺、馬志翔主演的勵志電影《聽見歌 再唱》日前全片殺青，該片改編布農族孩童合唱團的追夢過程。導演楊智麟透露Ella在片中飾演老師，和馬志翔一起帶領20多個學生，她在戲外也陪在小朋友身邊熱心帶戲，更如同老師一般嚴格、有原則，相當敬業。

導演坦言，本來擔心身為素人演員的小孩子沒辦法透徹明白每場戲的用意，沒想到經過Ella的調教下，正式演出時嚇了他一跳，小演員們對角色詮釋拿捏精準，掌握恰如其份，讓他訝異原來他們的理解程度超乎想像，也感謝Ella的耐心教導。

導演也提到能與演而優則導的馬志翔合作簡直「賺到」，他表示雖然是壓力卻也是助力，馬志翔不僅完美演出，有時還身兼導演顧問，讓第一次執導劇情長片的楊智麟格外安心。

《聽見歌 再唱》籌備10年多，監製陳鴻元表示目前規劃明年下半年上映。導演楊智麟拍攝紀錄片《唱歌吧！》和《不只唱歌吧》，長年捕捉「台灣原聲童聲合唱團」的故事。值得一提的是，該合唱團曾在已故導演齊柏林代表作《看見台灣》演出振奮人心的「拍手歌」，如今把真實故事搬上大銀幕，將再次感動觀眾。

(中時 )