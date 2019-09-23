香港國際機場8月客流量相比去年同期大跌12.4%，為10年來最大單月跌幅，未來情況可能還會繼續惡化，已有70多家航空公司聯名要求減收航班在香港機場的起降費用。

據《觀察者網》報導，代表全球70多家（業務含香港）航空公司的非營利性組織「航空代表委員會」（BAR）在香港分部向香港特區政府寫信稱，8月香港機場客流量出現了兩位數的同比下降，預計這個情況會在年內惡化。而由於乘客數量的減少，許多出入香港的航線盈利性下降，導致不少航司已經減少、甚至關閉了其在香港的業務。

該委員會主席林紹波在信中表示，BAR呼籲香港特區政府考慮短期內下調起降費，以此幫助航空公司度過這段極其艱難的時刻。他強調，航空業可為香港製造33萬工作崗位，且對香港的GDP貢獻率為10.2%。目前與亞洲各大國際機場相比，香港機場起降費處於較高水準。

報導說，香港機場自2016年以對降落費加價幅度累計至今已達27%。目前，一架波音777-300ER降落香港機場所需繳納的費用是110,732港元（約合台幣443,370元），而在上海浦東國際機場和廣州白雲機場僅約其8成。東京羽田國際機場的降落費最貴，為163,383港元（約台幣合654,185元）。

據香港機場財報顯示，機場已經連續5個財年客流量上漲。不過外界預測，近期反送中風波會對香港機場業績表現造成影響。機場管理局在9月15日公佈上月航空交通數字，香港機場當月錄得客運量600萬人次，同比下降12.4%。這是約10年來香港機場客運量最大單月跌幅。除客運量以外，8月香港機場運貨量也持續下跌，出口和進口運量分別同比下跌19%和15%。

歷史上香港特區政府曾兩度下調香港機場起降費，第一次是在亞洲金融危機爆發後的2000年至2004年間，第二次是在2008年全球金融危機後一年（2009年）。

(中時電子報)