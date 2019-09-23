士林夜市現切水果攤售價過高，坑殺觀光客爭議再起。北市府聲明嚴懲不貸，查明屬實即刻開罰1200元。但「宅神」朱學恒對此向柯文哲喊話「只罰1200，它坑1.5個觀光客就賺回來啦」，質疑只罰鍰1200元，坑殺觀光客的水果攤不會怕。

朱學恒認為要遏阻攤商坑遊客的行為，北市府「要站崗啦，站一個月不行就站兩個月，不然三個月，沒錢雇人我幫你出啦」，霸氣度遠遠超過柯文哲。

對朱學恒的建議，網友表示：「如果去站崗....路邊攤就不能營業，會不會造成擾民？」、「就說在違法坑人宰客的攤商旁邊插牌子，上面紀錄該攤商曾經因為交易而違法的事項，中英日法德西班牙文各一份，提供遊客參考」、「在市府的網站公告週知，並張貼告示在現場，同時用電視牆跑馬燈讓民眾知道」、「最狠就是收回擺攤執照吧」、「難道不能不讓它承租 or 斷水斷電，趕出夜市嗎？」、「明確標價，自治會組稽查員違規計點民眾檢舉累計幾次不得營業」、「要公權力做任何事都要有法源依據，沒有法源市政府只能一直從其他法源開單，你恨的牙癢癢沒法源也沒辦法，你說坑人告上法院說攤商詐欺，法院頂多也判市場機制你有權不買，最多就罰一點錢而已...但是攤商一樣不痛不癢」。網友看法五花八門，足見市政如麻，柯文哲需再關注市政多一點。

(中時電子報)