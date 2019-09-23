行政院農業委員會水土保持局台中分局為推廣水土保持及宣導，今年由分局人員及水保志工籌組「水保精靈劇團」，並改編水保局繪本《土精靈，怎麼了？!》，於9月份起到中苗地區5所小學巡迴演出，演出期間，熱烈迴響，廣受好評。

今年適逢921地震滿20週年，水保局台中分局特別至921地震後重建校園的台中市石岡區土牛國小進行行動劇演出以及吉祥物土精靈人偶帶動唱，以寓教於樂的方式，落實正確知識觀念，達到水土保持教育向下扎根目的。

台中分局黃振全分局長表示，水保局推動水土保持教育宣導多年，除了開發3D VR攝影棚以及4D體感劇院等結合科技的新教具，還有吉祥物水精靈、土精靈帶動唱等各種方式吸引小朋友目光。

今年更改編水保繪本，由分局人員及水保志工共同籌組「水保精靈劇團」，邀請專業劇團訓練成員演出行動劇及手偶劇，至水土保持酷學校、防災校園及食農學校等地方舉辦水土保持教育宣導活動，以淺顯易懂與活潑方式帶領學童認識山坡地災害及更深刻了解水土保持工作之重要。

水土保持宣導從小扎根，土牛國小是水土保持酷學校之一，目的是為了推動環境教育、土石流防災教育、農村再生及資源永續之基礎示範校園。本次水保精靈劇團至土牛國小進行演出，透過故事方式啟發學童，使其認識做好水土保持工作的重要性，創造平安家園需要大家共同努力。

(中時 )