由黑木華、高橋一生、中村倫也所主演的療癒日劇《凪的新生活》迎來完結篇，女主角凪所住的公寓面臨拆遷，住戶們把握最後的時光相聚，各自走向未來的旅途，凪也決定「收假」，為了自己的夢想開始上班，該劇完結令不少觀眾不捨說：「我的暑假也結束了！」

有趣的是，一行人在酒吧裡替綠奶奶送別時，凪所唱的歌〈Oh, My Julia〉，正是另一部剛完結的夯劇《輪到你了》中赤池夫婦被殺時、兇手放的歌曲，強烈的對比令網友不禁笑翻：「一樣都是〈Oh, My Julia〉，一個公寓都是殺戮紅色，一個公寓卻是暖陽黃色。」還有網友說：「公寓的大家都有所成長太棒了，不像另一座公寓都瘋瘋癲癲的！」

不只黑木華開口獻唱，上一季就以歌手身份為自己主演的戲劇演唱主題曲的高橋一生、以及為電影《阿拉丁》日文版配音的中村倫也都小秀歌喉，被日本網友稱讚是「歌唱演員！」2人在劇中的角色也各自擁有大批擁護者，在網路上引起高橋ㄧ生飾演的「慎二」和中村倫也飾演的「阿權」論戰，更有日本網站做過調查，結果「傲嬌慎二派」小勝「暖男阿權派」。

高橋一生飾演黑木華的前男友，表面嘴很壞但內心超愛女友。（KKTV提供）

(中時 )