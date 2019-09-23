告別！建弘書局。（影/張哲生拍攝/授權）

店員們還特走出店門向在外頭守候的人們鞠躬：「謝謝大家！」，接著才轉身緩緩降下鐵捲門，這一刻實在能逼哭了現場不少親眼見證鐵門拉下的客人。（圖/摘自張哲生拍攝影片/授權）

台北重慶南路上開業45年的建弘書局於昨（22日）正式結束營業！最後一天吸引大批民眾前往，想見書店最後一面，有人則是想要重溫過往回憶。當日晚間10:30正式結束，店員更是一字排開向門口聚集的客人鞠躬，道出「謝謝你們」才拉下鐵門，不敵時代變遷，讓人看了有點鼻酸。

台北重慶南路曾是有名的書店街，近年受到網路衝擊、租金上漲等因素，不少老字號書店一家家關門大吉，令人惋惜。開業45年的建弘書局昨（22日）正式結束營業，吸引了大批民眾不想缺席老書店的最後一天。許多人湧入書店拍照留念、把握最後一天到書店巡禮、或是靜靜地跟回憶道別。最後一天的書店內滿滿人潮，店員忙不停替客人結帳，宛如回到當年書店街輝煌的年代。

懷舊大師張哲生在臉書上記錄了這一天，他寫道：「位於臺北市重慶南路一段41號的建弘書局，一如往常放下了鐵門，但拉起鐵門營業的時刻將不會再來。林世忠先生自1975年開業至今，建弘書局長達45年的歷史就此畫上了句點。」

建弘書局原本營業時間到晚間10點，但因為最後一天見證歷史時刻的人太多，延後營業時間到10點半才拉下鐵門。最令人依依不捨的是，店員們還特地在關門之前，走出店門向在外頭守候的人們鞠躬：「謝謝大家！」，接著才轉身緩緩降下鐵捲門，這一刻實在令人感傷，也逼哭了現場不少親眼見證鐵門拉下的客人。

道別影片一出後，許多網友也難掩哀傷，紛紛留言「租約到9/30，但營業時間只到今天」、「永遠打烊了」、「再見，青春回憶裡的一段」、「電子化潮流，傳統書局的沒落」、「很多人還是喜歡翻書的感覺」、「歷史記憶的書店都歇業了....以前拚聯考和逛閒書的老地方只能放記憶和心中了！謝謝老闆們....」。

2019.9.22 臺北市重慶南路「建弘書局」的最後一瞥。（影/張哲生拍攝/授權）

(中時電子報)