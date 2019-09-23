現場民眾聽到此消息，皆拍手叫好。（立委陳明文服務處提供／張毓翎嘉義傳真）

因應台商回台投資，立委陳明文近日不斷爭取開發嘉義縣中埔鄉公館農場產業園區，23日邀請經濟部長沈榮津等人到公館農場實地現勘，沈榮津在說明會上直接當場允諾，將要求工業局在今年底將完成規畫，明年初發包動工、2年內開發完工。

工業局副局長楊柏耕、執行長陳建堂和地主台糖公司副總經理顧孝柔、中埔鄉長李碧菁及鄉民代表等也受邀來參加說明會，許多鄉親都到場關心。陳明文指出，嘉義縣大埔美、馬稠後（一期）產業園區已一掃而空，馬稠後（二期）正開發中，而未來公館農場也將成為低汙染、高產值的產業園區，盼帶動地方經濟發展。

沈榮津表示，開發公館農場主因，是受到美中貿易戰，台商回台的建廠用地需求，政府也正積極尋找土地，預計2021年底前完成公館農場產業園區的開發，呼籲想回台投資的台商趕快來設廠，在動工建造公共設施時，就會開始招商，讓台商投資、興建廠房。

中埔鄉公館農場為台糖土地，鄰近國道3號及台82快速道路，故交通方便，部分區域進行的公館滯洪池工程，預計年底前完工，周邊區域有75公頃，預計開發用地面積53公頃。沈榮津說，從嘉義高鐵站到公館農場僅16分鐘，交通非常迅速便利，北有大埔美、南有馬稠後，現在中間將有公館農場，對嘉義經濟發展更加分。

(中時 )