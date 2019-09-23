台中工務段為有效解決台中市海線地區整體排水問題，第二區養護工程處配合「台中市管區域排水山腳排水治理計畫」辦理「台61線159K＋064平面WH45山腳大排橋改建工程」。
台中工務段指出，本工程為辦理臨時鋼梁吊梁作業須封閉台61線平面道路（臨港東路至海尾路）雙向，預定自108年9月24日21時起至同年9月25日上午6時及108年9月25日21時起至同年9月26日上午6時止。
施工期間台61線平面道路行駛替代道路如下（詳附件）：
(一) 南下（往伸港）替代道路：台61線平面道路右轉海尾路→台17線左轉→台17線右轉往伸港。
(二) 北上（往梧棲）替代道路：台17線右轉臨港東路二段→台1線左轉→向上路八段左轉→台61線平面道路右轉往梧棲。
台中工務段籲請用路人依現場交維指示小心慢行，施工期間造成不便，請用路人配合。
(中時 )
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