王瞳、馬俊麟今晚出席殺青宴。粘耿豪攝

邱琦雯。粘耿豪攝

王瞳拍民視《大時代》和馬俊麟傳假戲真做，氣得馬俊麟老婆多次發文指王瞳介入，王瞳也和同劇的邱琦雯爆發口角誤會，戲外是非不輸戲裡高潮迭起劇情。23日晚殺青宴上，3個人狹路相逢，王瞳態度大方，與戴長假髮的馬俊麟合照受訪，但2人坐不同桌，未來還是朋友嗎？王瞳說「當然是朋友，民視的演員戲散人也散，但那份情感不會消失」。

《大時代》25日將播出完結篇，總計播出321集，每集平均收視率為5.09，最高收視率6.46，居全台節目之冠，製作人王珮華對大結局下封口令，今晚由陳妍安飾演的孫如貞第1個領便當，幾個反派角色陸續會有報應，最終有Happy Ending。該劇故事以武則天開始，經歷六○年代到現代，殺青慶功宴上dress code復古風格，演員發揮創意比拚造型，

王瞳今晚露小蠻腰以龐克搖滾風出席，造型由李之勤幫忙打理，她和馬俊麟互虧，王瞳笑他是「舞棍阿伯」，馬俊麟覺得王瞳比較像SM風。被問到會再約一起健身或喝豆漿？王瞳說，「我們那次不是約的，我會盡量少去那家，可能會去別家分店」，馬俊麟回：「有緣就會碰到。」

馬俊麟被問出門時，太太是否叮嚀或告誡不要跟王瞳有接觸？馬俊麟說「沒有，她祝我殺青酒吃得開心」。以後會刻意不碰面？王瞳說，「之後各忙各的，也就會自然而然沒辦法見面，我之後要去大陸，他之後要拍《多情城市》」。至於是否再合作？馬俊麟說「沒有意見」，王瞳則說，「不是我們願不願意，一切都聽公司安排。

馬俊麟的太太昨在社群軟體發限時動態，引用詩人任明信作品，寫著「曾經，你也以為自己要的其實不多。不過是想找個人一起好好活下去，為何如此困難。經過這些年，顛沛的感情生活…」、「兩個都想要，已經是一個人所能要的最多」，疑似是在抒發心聲。馬俊麟今晚說，老婆最近買了2本詩人的書，「我看她有在看，沒有特別問是什麼意思」。

(中時 )