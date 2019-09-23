上海鐵路局上海客運段高鐵乘務員換新裝 21:132019/09/23 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上海鐵路局上海客運段高鐵乘務員換新裝。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海鐵路局上海客運段高鐵乘務員換新裝。（照片取自中新網） 9月23日，上海鐵路局上海客運段高鐵乘務員穿上了新制服迎接旅客的到來。近日，上海客運段高鐵乘務員換新裝，此次換裝依然延續了「高貴紫」韻味優美、古典淡雅，為乘務員的氣質平添一份穩重和優雅。右肩下方的金色玉蘭繡花，更加凸顯了上海的地域特色。而進港列車服飾創意：紫氣東來襯衫圖案如詩如畫，極具東方氣質，襯托出乘務員愈發溫潤淡雅。 (旺報 ) #上海 #高鐵 #客運 #淡雅 #氣質 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬台藝術青年聯展 師生齊聚上海 04:092019/09/19 焦點新聞 陸高速磁浮列車 動力心臟揭面紗 04:092019/09/19 話題觀察 一個台灣人的上海書展緣 04:092019/09/19 兩岸藝文 日統客運4路線 10月1日取消敬老票 01:122019/09/19 地方新聞 高鐵股價跌藍委喊告 蘇嗆：告不贏 12:462019/09/20 政治 高鐵股東能否求償 蘇嗆告不贏 04:102019/09/21 政治要聞 基隆客運「暖暖-南港」線下月改線 通勤族可省15分 18:272019/09/21 生活 香港高鐵通車一周年：西九龍站成為重要出入境口岸 08:082019/09/23 兩岸 高鐵南延路線 最快本周定案 04:102019/09/23 生活新聞 氣質茶店有砂鍋魚！時髦台茶沙龍在勤美誠品 19:572019/09/23 旅遊 兩岸熱門新聞 28歲年薪300萬 陸美女博士獲聘教授轟動網路 - 兩岸 香港機場旅客大跌 70家航空呼籲減起降費 - 兩岸 採訪反送中遭毆成英雄 環時記者獲獎金44萬 - 兩岸 3800億！鄧小平前孫婿吳小暉遭法院裁罰創紀錄 - 兩岸 上海鐵路局上海客運段高鐵乘務員換新裝 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。