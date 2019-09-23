上海鐵路局上海客運段高鐵乘務員換新裝。（照片取自中新網）

9月23日，上海鐵路局上海客運段高鐵乘務員穿上了新制服迎接旅客的到來。近日，上海客運段高鐵乘務員換新裝，此次換裝依然延續了「高貴紫」韻味優美、古典淡雅，為乘務員的氣質平添一份穩重和優雅。右肩下方的金色玉蘭繡花，更加凸顯了上海的地域特色。而進港列車服飾創意：紫氣東來襯衫圖案如詩如畫，極具東方氣質，襯托出乘務員愈發溫潤淡雅。

(旺報 )