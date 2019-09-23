王瞳（左）和邱琦雯（左）中間卡著小甜甜（右二起）和楊繡惠。粘耿豪攝

王瞳拍民視《大時代》和馬俊麟傳假戲真做，氣得馬俊麟老婆多次發文指王瞳介入，王瞳也和同劇的邱琦雯爆發口角誤會，戲外是非不輸戲裡高潮迭起劇情。23日晚殺青宴上，3個人狹路相逢，王瞳態度大方，與戴長假髮的馬俊麟合照受訪，但2人坐不同桌，邱琦雯拍照時面無表情，入座後與王瞳同桌，但2人幾乎零互動。

王瞳與馬俊麟鬧不倫戀，邱琦雯被王瞳影射是「抓耙仔」，2人結下樑子，邱琦雯今凌晨在臉書又開砲，控劇組人員仗勢欺人，「罵人兇人像對狗一樣」。邱琦雯說，「那是睡覺前的心情抒發，沒有氣到睡不著，畢竟都過了」，改口表示在劇組裡滿幸福，1年多來常常不覺得我們在拍ON戲，所因為劇本都先出來，所以很少熬夜，當然一部戲的頭尾都會比較辛苦，殺青要趕著有精采的結局，這時候大家會比較累一點，但都撐過去了，所以這部戲所有工作人員其實對演員都很照顧的」。

(中時 )