屬於BWF世界羽聯超級500系列賽的韓國羽球公開賽，明天在仁川機場巨蛋（Incheon Airport Skydome）點燃戰火，周日才在超級1000系列中國羽球公開賽決賽打敗戴資穎、衛冕成功的西班牙好手馬琳（Carolina Marin），今天稍早宣布退賽，由俄羅斯選手柯賽茲卡雅（Evgeniya Kosetskaya）遞補參賽。

馬琳今年1月因為右膝前十字韌帶斷裂開刀治療，經過8個月休息、復健，9月10日在越南公開賽回歸球場，雖然第一輪就出局，但在復出的第二站賽事就奪冠，她也透過社群媒體發文高呼：「我回來了！」原本她預計繼續挑戰韓國公開賽，第一輪對手是大陸好手陳雨菲，但今天傳出退賽，男單頭號種子、日本世界球王桃田賢斗，也因為連續出賽的疲勞，考慮是否退賽，截至今晚8點，大會籤表仍有桃田的名字。

馬琳退賽，戴資穎則是睽違再挑戰韓國公開賽，由於近日塔巴颱風侵襲日韓，空中交通大亂，小戴也透過社群媒體表示自己已經平安抵達，正在備戰中，她單名列大會第3種子，首輪過招世界第18名泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），兩人之前交手過10次，小戴7勝3負領先，並且用有近期對戰5連勝氣勢，之前4度過招小戴都是直落二勝出。

明天將回到世界第1的戴資穎，上一次參加韓國公開賽是2017年，那年她止步第二輪16強，今年沒有保分壓力，可望穩穩出擊、努力再增加世界排名積分。

目前已經確定的會內賽名單，男單世界第2的周天成第一輪迎戰世界排名第24的泰國選手塔馬辛（Sitthikom Thammasin），將是雙方生涯首度對壘；世界排名第29的「羽球王子」王子維，首戰挑戰世界第14名的日本選手常山幹太，雙方之前5次交手王子維4勝1敗占上風，最近一次交手是去年印尼大師賽，當時王子維2局勝出。

男雙則有三組人馬已經先排進到會內賽32強，分別是李洋/王齊麟、廖敏竣/蘇敬恆及盧敬堯/楊博涵，女雙會內則有許雅晴/胡綾芳、程琪雅/李芷蓁。

明天的會外賽也有不少台灣選手出擊，女單白馭珀、男單林祐賢、男雙李哲輝/楊博軒、混雙楊博軒/胡綾芳及李哲輝/許雅晴都要和外國選手爭奪會內賽門票，另外還有組「寶島內戰」，分別是男單林家翾對黃品銜、男單甘超宇對呂家弘，混雙王齊麟/程琪雅力戰李洋/楊景惇。

(中時電子報)