民進黨高雄市議員高閔琳今天質問高雄市長韓國瑜「挖石油的預算編在哪裡？」國民黨立委廖國棟傍晚秀出中油編列預算探勘石油的證據，高市府不能編列預算探勘是因為並不能管轄石油公司，如果這麼期待韓國瑜探勘石油，「請大家支持韓國瑜，讓他明年當選中華民國總統，他就能完全落實太平島海域探勘石油計劃。」

廖國棟翻出中油民國109年度預算，探勘費用預計編列50億391萬3千元，（陸上部分11億7千萬元、海域部分8787萬元、國外部分37億4200萬元），廖國棟說，「該筆預算早就編列！而且已經編了好幾年！」

廖國棟指出，我國探勘石油及氣的團隊已經培養幾十年，年年都編列數十億預算在台灣及全球各地鑽探石油，這些人才養成不易，是時候讓他們針對南海進行更多的探測，若真能挖到石油，中油公司總部目前設在高雄市，一定可以讓高雄分到很大一碗羹。

廖國棟也發現，經濟部能源局所屬經濟特別收入基金石油基金，109年度預算也編列了1.6億元的探勘石油及氣補助費，「石油探勘費不是沒編，而是問錯主責單位」，依法市府無法編列，因為高雄市政府沒有轄管石油公司。

廖國棟表示，民進黨若這麼希望韓國瑜去探勘石油，那有幾個方法，一個是國民黨將在預算審查會要求中油提報探勘太平島海域計畫，將相關經費使用在這上面；另一個就是請大家支持韓國瑜，讓他明年當選中華民國總統，他就能完全落實太平島海域探勘石油計劃。

對於韓國瑜的說法，廖國棟認為並沒有錯，因為高雄市只能被動等分錢，要賺石油財必須督促台灣中油公司，若真要讓太平島及其海域真的能好好探勘石油，「請高雄的議員們不要分藍綠，一起將韓國瑜送進總統府，一起挖石油！」

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(中時 )