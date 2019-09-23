今年的艾美獎將比照2月舉辦的奧斯卡金像獎，採無主持人方式，是史上第4屆沒有主持人的艾美獎。典禮由動畫界知名明星「荷馬辛普森」擔任開場引言人，辛普森在台上搞笑，台下男星安東尼安德森（Anthony Anderson）上台制止，辛普森在下台前想討杯咖啡喝，沒想到被安東尼罵：「這什麼跟什麼？這裡不是《權力遊戲》，沒有星巴克好嗎？」拿《權力遊戲8》讓咖啡杯入鏡的烏龍開玩笑。

上台救援的還有《絕命毒師》男星布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston），他向電視的黃金時代致敬，他說：「電視從未如此壯大，電視從未如此重要，電視也從未如此美好過。」

不過另一個致敬橋段卻出包。今年的「逝者紀念環節」向過去一年過世的電視人致敬，像是史丹李（Stan Lee）、彼得方達（Peter Fonda），其中包括今年2月過世的指揮家安德烈普列文（Andre Previn），沒想到誤植照片用成現年75歲仍健在的底特律交響樂指揮家史拉特金（Leonard Slatkin），相當尷尬。

(中時 )