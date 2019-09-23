國發會主委陳美伶23日出席亞洲．矽谷計畫執行中心舉辦的「創業英雄營夏季班成果分享會」。（郭建志攝）

國發會推出的「創業天使投資方案」在新創圈叫好又叫座，今（23）日在一場分享會裡，就有新創業者表示，申請過程國發會提供單一窗口諮詢協助，令人安心。也建議基金可集中在總統蔡英文重視的「五大創新研發產業」，讓資源集中重點產業，且呼籲資金能「分階段」給予協助，甚至能輔導、牽線跨部會的實驗合作，因為對不同產業來說，這有時比資金挹注更重要。

國發會產發處處長詹方冠晚間也回應，新創業者有三種方式可獲得「後續資金支援」，第一，取得天使方案資金後，有下一輪資金需求時再向國發基金提出申請，最多可獲得總額1億元資金挹注（含先前天使方案資金）。第二，可直接向國發基金申請。第三，可向國發基金洽詢「與國發基金有合作的創投業者」，尋求投資。

為呼應蔡政府「台灣新經濟發展模式」，國發會2016年推出「亞洲・矽谷推動方案」，並於當年9月經行政院通過，盼以創新創業驅動經濟成長。隨之成立的亞洲．矽谷計畫執行中心已連續第二年，將台灣新創菁英送至DU受訓，23日舉辦成果分享會，部分新創家也正準備申請規模達20億元的國發基金「創業天使投資方案」。

「KiWi New Energy奇異果新能源」執行長黃偉哲表示，該公司正打造一個新能源的投資及融資APP平台，串接台灣太陽能、生質能及風能業者進行媒合，線上提供業者的發電數據、投資方案，民眾可以用一定金額進行投資，並以每月、每季等定期的頻率獲得分潤，也可透過APP上的AR功能了解能源業者設備狀況。在平台方面，則對能源業者負有檢核責任，預計今（2019）年年底前可望在台灣、美國（南加州）上路。

黃偉哲認為，國發會的天使方案很不錯，若能進一步鎖定在諸如AI、區塊鏈、新能源等領域，會讓資源更集中，且希望能分階段（例如B輪、C輪）或分年度等方式，給予新創業者長期協助。

「五甫科技(Wolf Dataware)」創辦人林泰甫也持相同看法。五甫科技是一家鎖定在癌症的精準醫療新創業者。在政府開放細胞治療後，五甫科技打造出「細胞與基因治療數據平台」，也就是一個資料庫，目前第一階段與許多私人實驗室合作，提供病例數位化服務、同步也搜集病例數據，以便於查詢甚至能進行分析，這部分已進入商業營運，以使用者人數等不同方式收取月租費。

林泰甫透露，下一階段的目標是依據民眾身體狀況，由資料庫分析後，提供醫療院所或實驗室具體建議，提供民眾更適合的「癌症細胞療法」方案，且或許還能和保險業、健檢業等領域的合作，商機有無限想像空間。

林泰甫認為，希望國發會相關支持資金可以分階段給予，例如天使基金「之後」，有何其他後續的、系統性的扶助資金方案，盼提供新創業者不同階段的幫助。另外，以他的新創領域來說，若能獲得與衛福部的實驗合作機會，獲得更多數據，將可透過更精準的資料，提供民眾最適合的癌症治療方法，而這樣的機會將是非常珍貴的協助。

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