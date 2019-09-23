板橋民生路女騎士撞公車 當場喪命 21:012019/09/23 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市板橋區民生路三段車禍，女騎士當場喪命。（翻攝照片／王揚傑新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區民生路三段車禍，女騎士當場喪命。（翻攝照片／王揚傑新北傳真） 新北市板橋區民生路三段車禍，女騎士當場喪命。（翻攝照片／王揚傑新北傳真） 年約50多歲女子今（23日）下午7時許，騎機車行經新北市板橋區民生路三段，不慎與台北客運公車發生擦撞，女騎士倒地後、頭部遭受重創，當場血流不止，警消獲報抵達女子已無呼吸心跳，警消研判當場死亡、無須送醫，詳細車禍原因待進一步釐清。 警方指出，女騎士身上並無任何證件，身分待進一步確認。目前已調閱路口監視器釐清車禍原因，並將公車駕駛帶回交通分隊偵訊，訊後將依業務過失致死罪嫌送辦。 (中時 ) #女騎士 #車禍 #公車 #警消 #原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 不是說有隱憂…美軍仍購陸無人機 原因曝光了 07:002019/09/19 國際 天價罰單 翁慘付百萬背後原因超扯 14:412019/09/19 社會 警消開箱掀熱潮 南科考古館邀你貼近考古 16:062019/09/19 生活 白金漢宮曾有酒吧 關閉原因太爆笑 17:252019/09/20 時事 台中民宅烈焰沖天 警消全力搶救 20:232019/09/20 社會 劉伊心吐露愛女小名 背後原因曝光 10:322019/09/21 娛樂 疑不堪久病 高雄長庚女病患院內點火釀火警 11:172019/09/21 生活 風大？撿東西惹禍？ 轎車自撞護欄駕駛昏迷 12:012019/09/21 社會 基隆老牌水產公司 冷凍廠機房起火 17:042019/09/21 社會 大甲公墓起火 警消滅火赫見手榴彈 16:382019/09/23 社會 社會熱門新聞 夾娃娃機店不夾娃娃 國中小情侶上演活春宮全被錄 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 【蘭潭死亡召喚】傳播妹愛上嘉義謝霆鋒 賣首飾幫繳罰款 - 社會 板橋民生路女騎士撞公車 當場喪命 - 社會 英雄不惜英雄 前健美國手約戰館長卻報警了... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。