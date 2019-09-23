新北市板橋區民生路三段車禍，女騎士當場喪命。（翻攝照片／王揚傑新北傳真）
新北市板橋區民生路三段車禍，女騎士當場喪命。（翻攝照片／王揚傑新北傳真）
新北市板橋區民生路三段車禍，女騎士當場喪命。（翻攝照片／王揚傑新北傳真）
新北市板橋區民生路三段車禍，女騎士當場喪命。（翻攝照片／王揚傑新北傳真）

年約50多歲女子今（23日）下午7時許，騎機車行經新北市板橋區民生路三段，不慎與台北客運公車發生擦撞，女騎士倒地後、頭部遭受重創，當場血流不止，警消獲報抵達女子已無呼吸心跳，警消研判當場死亡、無須送醫，詳細車禍原因待進一步釐清。

警方指出，女騎士身上並無任何證件，身分待進一步確認。目前已調閱路口監視器釐清車禍原因，並將公車駕駛帶回交通分隊偵訊，訊後將依業務過失致死罪嫌送辦。

(中時 )

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